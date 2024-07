AccadeOggi

Questi alcuni dei principali appuntamenti del 30 luglio.

ROMA - Camera, Aula ore 9.30 Discussione del decreto sulle materie prime di interesse strategico (esame in prima lettura) (e alle 15.00)

ROMA - Camera, commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ore 10.30 Audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano

ROMA - Camera, Commissione parlamentare per le Questioni regionali ore 14.30 Audizione del ministro per la Protezione Civile, Musumeci, in merito all'esame del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

ROMA - Istat, stima preliminare del Pil II Trimestre 2024

MILANO - Via Monte di Pietà ore 15.00 Il ceo di Intesa Sanpaolo, Messina, presenta agli analistifinanziari i risultati del primo semestre

MILANO - Leonardo, relazione finanziaria semestrale 2024

BRUXELLES - Ue, Pil secondo trimestre



PECHINO - Prosegue la visita della presidente del Consiglio Meloni

MONDO - Giornata mondiale contro la tratta delle persone

MADRID - Il primo ministro Sanchez testimonia nell'inchiesta sulle accuse di corruzione della moglie Begona

ATLANTA - La vicepresidente Usa Harris tiene un comizio elettorale per le elezioni presidenziali

TEHERAN - Cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo presidente Massoud Pezeshkian

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 18.00 Il Papa incontra circa 50 mila chierichetti da tutta Europa partecipanti al XIII pellegrinaggio internazionale dei ministranti

PARIGI - Olimpiadi 2024

Riproduzione riservata © Copyright ANSA