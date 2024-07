AccadeOggi

Questi alcuni dei principali appuntamenti del 19 luglio.

ROMA - Camera, Aula ore 9.30 Decreto Salva-Casa, voto finale

ROMA - Palazzo Rospigliosi, via XXIV Maggio 43 ore 10.00 Coldiretti, assemblea nazionale, con i ministri degli Esteri Tajani, degli Affari europei Fitto e dell'Agricoltura Lollobrigida, il presidente del M5S Conte e il presidente dei senatori del Pd Boccia

PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala stampa ore 12.30 FdI, conferenza stampa sull'attività dell'Antimafia con la presidente della commissione Colosimo

ROMA - Istat, produzione nelle costruzioni di maggio

ROMA - Corte di Cassazione ore 10.00 Una delegazione della Cgil, guidata dal segretario generale Landini, consegna in Corte di Cassazione le firme raccolte per i quattro quesiti referendari per un lavoro tutelato, sicuro, dignitoso e stabile

BRASILIA - Visita di del presidente della Repubblica Mattarella

STRASBURGO - Pe, intervento in memoria di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta morti nella strage di via d'Amelio di Leoluca Orlando

GIFFONI VALLE PIANA (SA) - Cittadella del Cinema ore 10.00 Giffoni Film Festival, alle 17 il presidente della Regione Campania De Luca

MILANO - Via Rosellini, 4 ore 11.30 Serie A, Assemblea della Lega Nazionale Professionisti

ARCO (TN) - Stadio di via Pomerio Ritorno in gara di Alex Schwazer dopo la squalifica, 20km di marcia

BUDAPEST - Hungaroring ore 13.30 F.1, Gp d'Ungheria, prove libere prima sessione; alle 17 seconda sessione

ISOLA 2000 (FRANCIA) - Tour de France, 19/a tappa, Embrun-Isola 2000 di 144,6 km

