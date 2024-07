AccadeOggi

Questi alcuni dei principali appuntamenti del 14 luglio:

ROMA - Centro Congressi Cavour ore 11.30

Europa Verde, Consiglio federale con il segretario Bonelli e gli europarlamentari Marino, Orlando, Scuderi e Guarda

BRASILIA - Visita di Stato del presidente della Repubblica Mattarella in Brasile

PARIGI - Sfilata del 14 luglio in formato ridotto prima delle Olimpiadi

GINEVRA - Pubblicazione della stima della copertura vaccinale globale dell'infanzia

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12.00

Angelus del Papa

BERLINO - Olympiastadion ore 21.00

Euro24, Spagna-Inghilterra, finale

LONDRA - All England Lawn Tennis and Croquet Club ore 15.00

Torneo di Wimbledon, finale del singolare maschile, Alcaraz- Djokovic

PLATEAU DE BEILLE - Tour de France, quindicesima tappa, Loudenvielle-Plateau de Beille

