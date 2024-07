AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti per il 3 luglio:

TRIESTE - Piazza Unità d’Italia ore 17.00 Cerimonia di apertura della 50/ma edizione della Settimana sociale dei cattolici in Italia, con il presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Camera, Aula ore 15.00 Question time

ROMA - Camera, sala della Regina ore 11.00 Garante della privacy, presentazione della relazione annuale con il bilancio dell'attività 2023 e le prospettive future

ROMA - San Macuto, Copasir ore 12.30 Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano

ROMA - Camera, Sala stampa ore 10.00 Pd, Quartapelle presenta il labotarorio Rabin, con i promotori Boni e Oggionni e la professoressa di Storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma Tarquini

ROMA - Camera, Sala stampa ore 14.30 Pd, M5s e Avs, conferenza stampa promossa per rilanciare la raccolta firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare per istituire in Italia il salario minimo, con Guerra, Barzotti e Mari

ROMA - Camera, Sala stampa ore 17.30 Presentazione della Relazione finale dell'indagine conoscitiva sulle frodi nel settore della distribuzione dei carburanti con Osnato, Bagnai, Lovecchio e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento Raimondi

ROMA - Senato, Sala Nassiriya ore 13.00 Fi, conferenza stampa di Gasparri sul ddl a sua firma di 'Istituzione del reddito di maternità'

ROMA - Istat, Conferenza nazionale di statistica, con i ministri delle Riforme Casellati e per la Pa Zangrillo

BRUXELLES - Ue, Pmi servizi di Italia e Spagna di giugno

NEW YORK - Fed, verbali della riunione di giugno

NEW YORK - Usa, Ism servizi e sussidi di disoccupazione di giugno

ROMA - Sala della Protomoteca in Campidoglio ore 9.30 Cisl, 'Destinazione Roma, l'agenda della Cisl di Roma per il Giubileo', con il sindaco di Roma Gualtieri e il segretario generale della Cisl Sbarra

ROMA - Sala Verdi dell’Hotel Quirinale ore 9.45 EcoForum sull'economia circolare, con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin

ROMA - Palazzo Piacentini, ministero delle Imprese ore 13.00 Tavolo sul rilancio del polo siderurgico di Piombino

ROMA - T3 - Aeroporto Roma Fiumicino ore 13.15 Ita Airways e Aeroporti di Roma, cerimonia per il taglio del nastro del volo inaugurale Roma Fiumicino-Dakar

MILANO - Allianz MiCo - Milano Convention Centre 'Global EnFratinergy Transition Congress and Exhibition', con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, l’ex premier della Gran Bretagna Blair e il ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie dell'Egitto El Molla

MILANO - Teatro Strehler, Largo Greppi 1 ore 14.30 Upa24, con i presidenti di Upa Sassoli de Bianchi, della Fieg Riffeser Monti e di Luigi Lavazza Spa Lavazza

ASTANA - Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, vertice dei capi di Stato

MINSK - Si incontrano i ministri della Difesa della Comunità degli Stati Indipendenti

ROMA - Casa del Cinema, Villa Borghese ore 10.00 Swg e KuriU, presentazione dei risultati del nuovo Osservatorio sul tempo libero

ROMA - Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia ore 11.00 Premio Strega 2024, inaugurazione della targa commemorativa a Maria e Goffredo Bellonci; alle 12 annuncio della serata finale

ROMA - ministero della Cultura via del Collegio Romano, 27 ore 12.00 'Musei Italiani', presentazione dell'app e dei dati relativi agli ingressi dell'anno 2023 nei musei e nei parchi archeologici, con il ministro della Cultura Sangiuliano

ROMA - Streaming su Teams ore 14.30 Presentazione del listino 01 Distribution 2024/2025, con l'Ad di Rai Cinema Del Brocco

LONDRA - Tennis, torneo di Wimbledon FOTO

SAINT VULBAS - Tour de France, quinta tappa, Saint Jean de Maurienne-Saint Vulbas

Riproduzione riservata © Copyright ANSA