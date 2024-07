AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti per il 2 luglio:

ROMA - Auditorium Parco della Musica ore 10.30 Ania, 80/ma Assemblea Nazionale dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con il Presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Quirinale ore 12.00 Il presidente della Repubblica Mattarella riceve il Presidente di turno della Presidenza tripartita di Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic

ROMA - Camera, sala del Cavaliere ore 16.00 Il presidente della Camera, Fontana incontra il Presidente di turno della Presidenza tripartita di Bosnia Erzegovina, Denis Bećirović

ROMA - Camera, Comitato parlamentare per la sicurezza ore 13.00 Audizione del ministro dell'Interno, Piantedosi

ROMA - Senato, Aula ore 16.30 Esame del decreto Agricoltura; dl sindacati militari

ROMA - Senato, sala Zuccari ore 9.30 Convegno di FI "Una sfida vinta: l'educazione finanziaria", con Gasparri, Paroli, Damiani e Savino

ROMA - Senato, sala Caduti di Nassirya ore 10.00 Conferenza stampa di presentazione della 10ma edizione del "Transitalia Marathon - sport, sicurezza, territorio", con il ministro dello Sport Abodi, la senatrice di Fdl Spinelli, il presidente Fmi Copioli

ROMA - Via Cesare Balbo ore 10.00 Istat, occupati e disoccupati (05-2024); alle 11.00 Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società (I trimestre 2024); alle 12.00 prezzi alla produzione dei servizi (I trimestre 2024)

ROMA - Grand Hotel Parco dei Principi, Roma ore 10.00 Assarmatori Annual Meeting 2024. Alle 12.45 intervento del ministro dei Trasporti, Salvini

ROMA - Ministero del Lavoro ore 11.30 Incontro con i sindacati per avviare esame congiunto della procedura di cassa integrazione per i lavoratori ex Ilva

MILANO - Allianz Mico, Convention Centre Fiera Get 24, "Global energy transition congress and exhibition" con il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin in rappresentanza del governo italiano e l'ex primo ministro della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord, Blair

BRUXELLES - Ue, inflazione e inflazione core di giugno

VARSAVIA - Visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz per consultazioni intergovernative

ROMA - Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, viale delle Belle Arti 2 ore 17.00 Cerimonia di premiazione del libro "Può la Chiesa fermare la guerra?" di Piero Damosso; interviene il cardinale Parolin

OLBIA - Comune Sala consiliare via Garibaldi 49 ore 11.00 La ministra dell'Università, Bernini insieme al viceministro spagnolo della scienza, ricerca e innovazione, Juan Cruz Cigudosa sigleranno un accordo di cooperazione scientifica Italia-Spagna. A seguire il ministro Bernini terrà un punto stampa

MONACO - Allianz Arena ore 18.00 Euro24, Romania-Olanda, ottavi di finale LIPSIA - Red Bull Arena ore 21.00 Euro24, Austria-Turchia, ottavi di finale

LONDRA - Tennis, torneo di Wimbledon

