AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 5 giugno 2024



ROMA - Caserma "Salvo D'Acquisto", Tor di Quinto ore 18.30 210° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con il Presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Agenzia ANSA, ansa.it ore 12.00 Forum Ansa con Calenda

ROMA - Teatro Brancaccio ore 12.30 M5s, comizio del presidente Conte per la campagna elettorale

BOLOGNA - Via Sante Vincenzi 49 ore 18.00 Nm, chiusura della campagna elettorale in Emilia Romagna con Lupi e i candidati

CATANIA - Piazza Currò ore 20.00 Pd, iniziativa elettorale con la segretaria del partito Schlein

TIRANA - Missione della presidente del Consiglio Meloni in Albania FOTO MONDO - Giornata mondiale dell'Ambiente

LONDRA - Entrano in circolazione banconote con l'immagine del re Carlo III

BRUXELLES - Ue, termine ultimo per la decisione dell'Ue se imporre dazi sulle auto elettriche cinesi

PARIGI (Francia) - Il primo ministro Gabriel Attal riceve il presidente americano Joe Biden

FOTO PORTSMOUTH (Regno Unito) - Commemorazioni britanniche dell'80° anniversario dello sbarco delle truppe alleate in Normandia

CAPE CANAVERAL (Stati Uniti) - Lancio da parte della NASA e della Boeing del primo volo con equipaggio della navicella spaziale Starliner

PARIGI (Francia) - Annuncio da parte dell'ESA della data del volo inaugurale dell'Ariane 6 (07:30)

HELSINKI (Finlandia) - Visita del Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00 Udienza generale del Papa

BENEVENTO - Teatro Romano, ore 18.30 Annuncio dei libri finalisti al Premio Strega 2024

CAGLIARI - Scherma, campionati assoluti (fino al 10)

PARIGI - Roland Garros, Open di Francia di tennis

Riproduzione riservata © Copyright ANSA