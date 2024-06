AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 4 giugno 2024



ROMA - Palazzo Chigi ore 11.00 Consiglio dei ministri

GENOVA - Aula consiliare Sandro Pertini ore 10.00 Consiglio regionale, mozione di sfiducia al presidente della Regione Toti

AOSTA - Mercato cittadino ore 11.15 Europee, Fi, incontro con il segretario Tajani

TRINITAPOLI (BAT) - Caffetteria Salpi Via Martiri di Via Fani, 34 M Europee, Pd, incontro con la segretaria Schlein; alle 15.30 a Manfredonia (Piazzetta del Mercato) alle 18 a Bari (via Sparano); alle 21 a Lecce (Parco del Galateo)

MONTESILVANO - piazza Suor zecca, ore 18.00 Europee, Avs, incontro con il segretario di Sinistra italiana Fratoianni; alle 20 a Pescara (Pizzeria La Scuderia Parco Villa Sabucchi)

LECCE - Hotel Tiziano ore 19.00 Europee, FdI, incontro con il ministro per gli Affari europei Fitto e la segretaria Arianna Meloni

ROMA - Viale Lubin, 2 ore 10.00 Italmercati e Ismea presentano il rapporto 'I Mercati all'Ingrosso nella Filiera Agroalimentare' con il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida

PARIGI - Medef, 55 avenue Bosquet ore 13.00 Forum Economico Franco-Italiano con il presidente di Confindustria Orsini

LONDRA - Dibattito tra il primo ministro Sunak e il leader dell'opposizione Starmer in vista delle elezioni del 4 luglio

ARGENTINA - Processo contro otto professionisti del settore medico per potenziale negligenza che ha portato alla morte di Diego Maradona

PECHINO - 35 anni fa la repressione delle proteste in Piazza Tiananmen

LUBIANA - Il Parlamento vota per il riconoscimento dello Stato di Palestina

INDIA - Conteggio delle elezioni legislative e risultati

ROMA - Luiss, viale Pola ore 15.00 Progetto Legalità e Merito, con il ministro della Giustizia Nordio, il vicepresidente del Csm Pinelli; il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Melillo; il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Busia

CAIVANO (CE) - Villa Pascarola - ore 9.30 'I bambini si riprendono Caivano', prima 'Giornata del Gioco' con spettacoli dal vivo con il ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo

ROMA - Teatro di Tor Bella Monaca ore 14.30 Annuncio del libro vincitore del Premio Strega Giovani e proclamazione dei finalisti del Premio Strega

FIRENZE - Centro tecnico federale di Coverciano ore 12.00 Associazione italiana arbitri, conferenza stampa con il presidente Pacifici, il vicepresidente Zaroli, il responsabile della Can di Serie A e B Rocchi, il responsabile del settore tecnico arbitrale Trefoloni PARIGI - Roland Garros, Open di Francia di tennis

BOLOGNA - Stadio Dall'Ara ore 21.00 Italia-Turchia, amichevole

