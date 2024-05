Il 12 maggio 1974 gli italiani al voto per referendum sul divorzio

Domani saranno 50 anni: il 12 e 13 maggio del 1974 sono stati 33 milioni gli italiani che andarono a votare il primo referendum abrogativo in Italia, quello sulla legge sul divorzio, nota come Fortuna-Baslini, che era entrata in vigore il primo dicembre del 1970.

Il 13 maggio i dati ufficiali sancirono che gli italiani avevano scelto di mantenere valida la legge sul divorzio: i Sì avevano ottenuto il 40,7%; i No il 59,3%. Schierati per il Sì e quindi contro il divorzio la Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale. A favore del No il fronte laico ovvero il partito Comunista, Radicali, Socialisti, Repubblicani e Liberali.

Il racconto di Lorenzo Strik Lievers

"Il segretario del Pci Berlinguer era terrorizzato di perdere e fece di tutto per rinviare il referendum, mentre il segretario della Dc Fanfani, la destra cattolica e il Papa Paolo VI volevano che si tenesse perché sicuri di vincere". A ricordare cosa avvenne anche nei mesi precedenti a quel 12 maggio del 1974 quando gli italiani andarono alle urne per decidere se la legge sul divorzio, approvata circa un anno prima dal Parlamento, dovesse essere abrogata o no, è Lorenzo Strik Lievers.

Cinquanta anni fa partecipò attivamente alla campagna referendaria. Allora era un dirigente radicale, poi dall'87 al '92 è stato senatore della Repubblica con il Gruppo Federalista Europeo Ecologista e dal 1994 al 1996 deputato con Forza Italia, sempre come Radicale, e consigliere regionale della Lombardia dal 2000-2001. Era tra coloro che scesero in strada a festeggiare quel 13 maggio quando si seppe che gli italiani avevano scelto di mantenere valida la legge Fortuna-Baslini sul divorzio: i ''si'' avevano ottenuto il 40,7%; i ''no'' il 59,3%.

"Allora avevo 30 anni e già da dieci anni ero un dirigente radicale a Milano - spiega - la battaglia di noi Radicali e della Lega per il Divorzio (Lid-Lega italiana per l'introduzione del divorzio) cominciò quando i cattolici iniziarono raccogliere le firme per il referendum. Contestavamo la legittimità del fatto che lo facessero nelle chiese, durante le funzioni religiosi, quando il Concordato vieta esplicitamente l'attività politica nelle chiese".

Un volta raccolte le firme la seconda fase della battaglia fu "di opporci - prosegue - al grande tentativo di evitare il referendum perché gran parte delle forze di sinistra laiche erano convinte che si sarebbe perso il referendum, come dall'altra parte i cattolici erano sicuri che avrebbero vinto perché l'Italia era un Paese cattolico. Quindi con molta forza abbiamo denunciato i tanti tentativi di

modificare la legge per evitare il referendum". Mentre Marco Pannella e Mauro Mellini e molti Radicali erano certi che il Paese fosse maturo per il cambiamento.

"Fu una campagna elettorale difficile - sottolinea - noi Radicali e la Lega per il divorzio fummo esclusi dalle partecipazioni televisive, dove andavano soltanto i partiti. Noi facevamo volantinaggio e comizi. Ci aiutò un settimanale molto popolare 'Abc' che aveva buttato tutte le sue energie per fare varare la legge sul divorzio. il direttore era un tipografo, Enzo Sabato, ci aveva messo un mucchio di soldi per la campagna di promozione. Ovviamente non avevamo il denaro per fare un quotidiano e Pannella aveva creato un giornale che usciva ogni tanto e si chiamava 'Liberazione'. Era talmente convinto della vittoria che con vari giorni d'anticipo aveva a preparato un numero speciale con il grande titolo 'il NO ha vinto' e predisposto un palco a piazza Navona per festeggiare la vittoria. Appena arrivate le prime notizie sui risultati dello spoglio i Radicali erano pronti in piazza Navona a distribuire il numero.

Fu assolutamente sconvolgente per l'Italia di allora che ci fosse un voto così clamorosamente contro la Democrazia Cristiana e

l'egemonia cattolica. Una cosa molto significativa è che una parte consistente di elettorato democristiano ha votato no. Direi che è stato un grande moto di popolo". "Pannella - prosegue - aveva usato questo slogan 'Argentina Marchei ha vinto, Paolo VI ha perso. Argentina Marchei era una popolana romana, una comunista che si era molto spesa per la battaglia del divorzio. Ed era proprio questa la chiave del discorso dei Radicali: guardate che il divorzio non è una questione che riguarda la borghesia, come all'inizio anche molti comunisti dicevano. No, il divorzio era una questione che riguarda tutta la gente: è stato veramente un grande moto di

popolo come dimostra la percentuale di vittoria. Io personalmente - ammette - avevo dubbi sulla vittoria".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA