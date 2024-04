AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per lunedì 22 aprile 2024

LUBIANA - Ue, celebrazioni del ventennale dell'adesione slovena, con il presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Camera, Aula dei Gruppi parlamentari ore 9.30 "Conferenza di futuri probabili", con il videomessaggio del ministro dell'Istruzione Valditara

ROMA - Camera, commissioni Bilancio riunite ore 10.00 Audizioni Def, alle 20.00 il ministro dell'Economia Giorgetti

ROMA - Senato, commissione Ambiente ore 14.00 Audizioni sul ddl Norme per lo sviluppo e per l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale del presidente della Commissione AI per l'informazione Padre Benanti, dell'Ad dell'Ansa Stefano De Alessandri, del fondatore di Yoox Marchetti

ROMA - Senato, commissione Bilancio ore 14.30 Decreto Pnrr

FIRENZE - Teatro Cartiere Carrara ore 9.30 "Una lotta senza tempo", assemblea nazionale delle donne Cgil "Belle Ciao 2024", con il segretario generale Landini

FRANCOFORTE - Bce ore 10.00 Bce, anticipazioni del bollettino economico sul peso per le famiglie delle spese legate alla casa

MILANO - Università Cattolica, largo Gemelli, 1 ore 11.30 "Il Pnrr, un possibile volano per l'Italia", lezione aperta del ministro Fitto

MILANO - Università Bicocca, piazza della Scienza, 4, edificio U4 ore 14.00 'Dall'Iri di Beneduce alla Net-Zero Industry',convegno con il ministro delle Imprese Urso e il viceministro ai Trasporti Bignami

NEW HAVEN - Yale ore 17.30 Lezione della presidente della Bce Lagarde all'università

ROTTERDAM - 26/mo Congresso Mondiale dell'Energia

PALMA DI MAIORCA - Palacio Real de la Almudaina ore 14.30 Il presidente della Camera Fontana interviene alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea

LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio Affari Esteri

CITTA' VARIE - Giornata Internazionale della Madre Terra

MANILA - Esercitazioni militari congiunte annuali "Balikatan" tra Stati Uniti e Filippine

L'AIA - Udienze pubbliche della Corte internazionale di giustizia nel caso Azerbaigian/Armenia

PARIGI - Processo d'appello contro l'attentato di Nizza, che provocò 86 morti il 14 luglio 2016

KIEV - Forum sulla situazione demografica in Ucraina

MOSCA - Lavrov incontra i governatori delle regioni russe

MOSCA - Il presidente russo Putin ospita il presidente dell'Azerbaigian Aliyev

STRASBURGO - Pe, Plenaria

COLONIA - Cerimonia di consegna dei diplomi dell'Esa

NEW YORK - Onu, Consiglio di Sicurezza sul Kosovo ed Haiti

ISRAELE - Pasqua ebraica (fino al 30)

BAGHDAD - Visita del presidente turco Erdogan

ABUJA - Summit africano sulla lotta al terrorismo

STRASBURGO - 15/mo Dialogo sulla ripresa e la resilienza

BRUXELLES - Ue, il Commissario Gentiloni riceve la vice primo ministro e ministro delle Finanze Bulgara, Petkova

STRASBURGO - Ue, a presidente della Commissione von del Leyen incontra la presidente del Pe Metsola

GINEVRA - Onu, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro pubblica un rapporto sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute dei lavoratori

ISTANBUL - Visita del presidente tedesco Steinmeier

NEW HAVEN (USA) - Bce, la presidente Lagarde tiene un discorso a Yale

NEW YORK - Il gruppo indipendente guidato da Catherine Colonna presenta il suo rapporto sulla 'neutralità' dell'Unrwa

L'AQUILA - Palazzo Margherita ore 9.30 "Costruiamo il futuro. Progettiamo il presente"

CITTÀ DEL VATICANO - Sala stampa, via dell'Ospedale 1 ore 11.30 Conferenza stampa di presentazione dell'incontro del Papa con i nonni, anziani e nipoti in programma sabato 27 aprile; con mons. Paglia, Mario Marazziti e Lino Banfi ì

ROMA - Stadio Olimpico ore 18.30 Serie A, Roma-Bologna, 33/ma giornata

MILANO - Stadio Meazza ore 20.45 Serie A, Milan-Inter, 33/ma giornata

