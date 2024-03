Commesse in Anas, il figlio di Verdini chiede il patteggiamento

Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, ha chiesto di patteggiare una pena a 2 anni e 10 mesi nell'ambito dell'indagine sulle commesse in Anas in cui si procede per corruzione e turbativa d'asta. In base a quanto si apprende l'indagato è in attesa dell'eventuale via libera della Procura di Roma sulla richiesta.

Nelle scorse settimane i pm della Capitale, coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo, avevano chiesto ed ottenuto per Verdini e altri indagati, tra cui Fabio Pileri socio del figlio dell'ex parlamentare nella società Inver, il giudizio immediato.





