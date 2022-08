Maltempo: P. Civile,allerta gialla in cinque regioni del Sud

Allerta gialla in cinque regioni, Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna, per le quali il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Agenzia ANSA Maltempo: la Regione Campania chiede lo stato d'emergenza - Campania La regione Campania chiede la dichiarazione dello stato d'emergenza dopo i danni provocati ieri dal maltempo. (ANSA)

Secondo le previsioni, una depressione centrata sull'est Europa determina condizioni di instabilità anche sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali pomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Per questo l'avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi e nelle ore centrali della giornata di domani, rovesci e temporali sparsi, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla in Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna.





Agenzia ANSA Meteo: stop al caldo africano, temporali fino a Ferragosto - Cronaca Nei prossimi giorni ci sarà uno stop al caldo africano e tanti temporali almeno fino a Ferragosto. E' la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it. (ANSA)