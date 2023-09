Quasi 2.500 migranti a Lampedusa, è record sbarchi

Mentre il conteggio è ancora parziale, sono già 2.472 i migranti arrivati in 59 dei 68 sbarchi (altro record) registrati a Lampedusa a partire dalla mezzanotte. Il numero massimo era fino a oggi di 2.172, raggiunto sul finire di agosto. Sbarchi autonomi anche sull'isolotto di Lampione, dove sono giunti 38 già recuperati da una motovedetta della Guardia costiera

Ieri, in 24 ore, sull'isola ci sono stati 51 approdi con complessive 1.993 persone arrivate.







Il sindaco di Lampedusa: 'Non reggiamo l'onda d'urto'

"Nelle ultime 24 ore la nostra piccola isola è stata investita da un'ondata di sbarchi che ha coinvolto tutte le coste e le spiagge, con migliaia di migranti che cercano accoglienza su un territorio non in grado di reggere tale onda d'urto, la cui portata sovrasta in numeri la stessa popolazione residente. In questo contesto risulta impossibile garantire azioni adeguate di assistenza ai migranti, nonostante immani sforzi logistici che, alla prova dei fatti, risultano insufficienti". L'ha detto il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, a margine del tavolo tecnico in Comune su sollecitazione di cittadini, imprenditori, associazioni.

Salvini: "La grande assente è l'Europa"

"Difendere i confini non è un diritto ma un dovere. Mentre di immigrazione in passato tanti altri hanno parlato, noi quando facciamo una promessa facciamo di tutto anche rischiando del nostro. Io giovedì vado in Sicilia, e come stasera sono orgoglioso di celebrare questo congresso giovedì a Caltanissetta sarò orgoglioso di celebrare la prima festa della Lega in Sicilia a rendere l'idea di quanto stiamo crescendo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al congresso regionale della Lega in corso all'Ergife. "Ma non vado per caso - ha aggiunto - perché andrò a Palermo nell'aula bunker perché ho fatto quello che rifarei mille volte. Su questo l'assente clamoroso a Lampedusa chi è? L'Europa. Qualcuno ha notizie di chi dice che bisogna andare in giro solo con auto elettrica e fanno un regalo alla Cina? L'unica cosa seria che dovrebbero fare non la fanno e cioè difendere i confini".

