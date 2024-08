Parigi: in finale gli azzurri del fioretto, l'Italvolley vola anche con le donne

Un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: sara' d'oro o di argento, e arriva dal fioretto a squadre maschile. Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillame Bianchi hanno battuto in semifinale gli Stati Uniti 45-38. La finale per l'oro stasera alle 20.30, al Grand Palais. contro il Giappone

E dopo il primo posto degli uomini, anche l'Italvolley donne ha chiuso in testa, a punteggio pieno, il girone eliminatorio della prima fase dei Giochi Olimpici 2024.

Stamani, le azzurre allenate da Julio Velasco, con una prestazione eccellente, hanno sconfitto nettamente la temibile Turchia: 3-0 il punteggio finale con i parziali di 25-14, 25-16, 25-21, in un'ora e sei minuti di gioco.

Nel tiro con l'arco Nespoli eliminato ai quarti di finale

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 finisce nei quarti di finale l'avventura di Mauro Nespoli nella prova individuale del tiro con l'arco. L'azzurro è stato sconfitto dal coreano Wooseok Lee 6-4. Negli ottavi, l'azzurro (alla sua quinta partecipazione a cinque cerchi) ha battuto il canadese Eric Peters 6-2.

