Errani-Paolini contro Andreeva-Shnaider 2-0 nel secondo set. Subito un brek per le azzurre

Le russe sotto baniera neutrale hanno vinto il primo set 6-2 DIRETTA e FOTO nella sfida che vale la medaglia d'oro del torneo di doppio femmnile ai Giochi olimpici di Parigi

Stop per qualche minuto alla finale del doppio femminile. Sul 5-2 nel primo set per le russe, Sara Errani ha chiesto il medical time out per un problema all'inguine.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA