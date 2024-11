Operaio muore in A6, chiuso tratto tra Altare e Savona

Incidente sul lavoro in A6 tra Altare e lo svincolo di Savona: un operaio è morto cadendo da un ponteggio. Secondo quanto appreso l'uomo, per cause ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto compiendo un volo di circa 15 metri.

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico

In una nora l'Autostrada dei Fiori con riferimento all'incidente mortale sul lavoro avvenuto all'interno del cantiere per l'ammodernamento del viadotto Nigiu, posto tra i caselli di Altare e Savona "esprime anzitutto il più sentito e profondo cordoglio ai familiari della vittima. Da una prima ricostruzione dei fatti, un addetto di un'impresa subappaltatrice impegnata nel montaggio di un ponteggio sotto l'impalcato del viadotto è precipitato da una altezza di circa 15 metri per cause in corso di accertamento - si legge nella nota di AutoFiori -. Tutte le attività sul cantiere sono state immediatamente sospese e sono stati prontamente contattati i mezzi di soccorso informando al contempo le autorità competenti. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso. La tratta autostradale Altare - Savona, direzione Savona, è stata chiusa al traffico alle 10.20 circa per permettere il recupero della salma. Si presume possa essere riaperta non appena saranno terminati gli accertamenti da parte delle Autorità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA