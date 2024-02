Sanremo, un operaio cade da un'impalcatura

Un giovane operaio che stava sistemando un maxischermo all'ingresso del green carpet davanti al Palafiori per impermeabilizzarlo, data la pioggia che cade su Sanremo, è scivolato ed è caduto da quattro metri di altezza. L'operaio è stato trasferito con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona).

"L'operaio caduto mentre lavorava a Casa Sanremo non è grave. Parla al telefono e non ha mai perso conoscenza": a rassicurare sulle condizioni del lavoratore è Vincenzo Russolillo, responsabile di Casa Sanremo, interpellato dall'ANSA. E assicura che "l'operaio disponeva di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per legge". L'operaio è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso "ma non in gravi condizioni", precisa Russolillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA