Camion perde carico che finisce sulle auto, morti due ragazzi 19 e 21 anni

Sono due ragazzi di 19 e 21 anni, residenti entrambi a Reggio Emilia, le vittime dell'incidente avvenuto nel pomeriggio a Caprara di Campegine, nel Reggiano, travolti nella loro auto dalle impalcature perse dal rimorchio di un mezzo pesante. Il camionista è poi fuggito senza fermarsi a soccorrere e ora è ricercato dai carabinieri tra le province di Reggio Emilia e Parma. Nell'incidente sono rimaste feite anche cinque persone, tra cui un 21enne che viaggiava come passeggero a bordo dell'auto delle vittime: è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma dov'è ricoverato in prognosi riservata



