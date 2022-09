Edoardo Bennato svela sue tele in Toscana con concerto cult

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 27 SET - Debutterà al museo di Castiglion Fiorentino (Arezzo) una mostra con la nuova serie di tele firmate dal cantautore Edoardo Bennato. La data di inaugurazione - è una prima nazionale -, sarà il 18 ottobre. "Fin dall'inizio ho sempre cercato di rendere complementare all'attività di saltimbanco quella di disegnatore.

Continuo a fare quadri ed il 18 ottobre inauguro la mia nuova serie di tele a Castiglion Fiorentino", annuncia l'iniziativa all'ANSA lo stesso Bennato. "Non sarà un evento isolato - prosegue - perché il 27 ottobre al teatro 'Mario Spina' di Castiglion Fiorentino terrò un concerto pensato proprio per quel genere di spazio, con un quartetto d'archi ed un soprano". Un evento cult dedicato al piccolo paese che prova quanto Edoardo Bennato si sia innamorato del borgo della Val di Chiana. Il cantante conobbe bene Castiglion Fiorentino in occasione del concerto che un anno fa tenne sulla torre del Cassero per ricordare Chiara Meoni, figlia del campione della Dakar Fabrizio, scomparsa a 18 anni per un tumore. "Siamo onorati che Edoardo abbia scelto Castiglion Fiorentino per presentare la sua nuova produzione artistica - ha commentato il sindaco Mario Agnelli -. Lo spazio del museo ben si coniuga con le sue tele. A teatro poi sarà presentata un'autentica chicca che mescola generi musicali e che non mancherà di colpire il pubblico". Lo stesso sindaco aveva invitato l'anno scorso il cantautore per tenere il concerto in ricordo di Chiara Meoni. (ANSA).