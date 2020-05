Riapre il Museo del Cinema, software per flusso visitatori

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Anche il Museo Nazionale del Cinema di Torino riapre il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, data presa a simbolo per la riapertura di molti musei italiani. Farà orario continuato, dalle 9 alle 20, che proseguirà per tutto il week end fino a domenica.

"Riaprire al pubblico per un grande museo come il nostro è un momento importante - commenta il presidente Enzo Ghigo - e vogliamo farlo garantendo la massima sicurezza, il museo è stato sanificato e tutti i protocolli di sicurezza sono certificati.

Abbiamo il compito di dare il buon esempio e di spingere le persone ad allargare i propri orizzonti incentivando la condivisione del sapere".

Si può entrate al Museo solo con biglietto pre-acquistato on-line, a tariffa ridotta e con orario preciso. "Il flusso del pubblico, che sarà unidirezionale, è stato definito con un programma sperimentale", racconta il responsabile della sicurezza Giuseppe Amaro, di Gae Engineering. "Abbiamo lavorato molto per questa riapertura - dice il direttore Domenico De Gaetano - per rendere visitabile la Mole con poche e ragionate restrizioni". Ancora chiuso per lavori l'ascensore panoramico.

