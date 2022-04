A Palazzo Barberini dai primitivi a Filippo Lippi

Il percorso si apre con una suggestiva 'timeline' che condensa sulle pareti le fasi principali della storia di Palazzo Barberini e del museo e che si conclude graficamente con un innovativo tavolo multimediale. Qui è esposto anche il dipinto di Antonio Gerardi, Maffeo Barberini presiede ai lavori di bonifica del lago Trasimeno, 1665, uno dei cartoni della serie di arazzi sulla Vita di papa Urbano VIII. Poi si entra nel vivo del nuovo allestimento, con la meraviglia di 50 opere dislocate in un sistema di ben 11 stanze che si susseguono e interagiscono tra di loro, con l'obiettivo di evidenziare quanto nella storia dell'arte sia in fondo impossibile dividere i periodi in modo netto e schematico, perché troppi e importanti sono i rimandi e le corrispondenze di carattere morfologico, tematico, tipologico, semantico, iconografico e contestuale tra movimenti, artisti e opere. Un confronto continuo quindi, che il museo "parlante" di Palazzo Barberini rende evidente e comprensibile attraverso le didascalie ragionate e i pannelli esplicativi, ma anche direttamente dal sito internet delle Gallerie Nazionali, in cui è possibile consultare dati inventariali, approfondimenti storici, schede scientifiche sulle opere della collezione (anche di Galleria Corsini).

Dalle antiche croci dipinte fino agli esiti della produzione artistica tra Quattro e Cinquecento sul versante adriatico della pittura italiana, il percorso documenta e svela dunque l'evoluzione dello stile e dei temi e la conquista di un nuovo linguaggio pittorico, preparando il pubblico a ciò che potrà poi vedere proseguendo la visita negli altri piani del Palazzo, dove il racconto prosegue con i secoli successivi. "Finalmente il visitatore può fruire il Palazzo nella sua interezza: il progetto è stato lungo, ma procedere per tappe ci ha permesso di tenere il museo sempre aperto e di ripensare le collezioni mentre i visitatori le fruivano", spiega all'ANSA la direttrice Flaminia Gennari Santori, "seguiamo sempre due linee di narrazione, il Palazzo con la sua storia e la collezione. Di certo la nostra è una collezione complessa, che nasce da diverse donazioni e scoperte. Alcune sale sono dedicate a opere 'snodo', ma abbiamo in questi anni cercato di condividere una trama fatta di geografie, di riprese di maniere adattate ad altri contesti, di tematiche, sempre provando a far parlare le opere nella loro individualità".