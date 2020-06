Stromboli, studio Ingv-Ign su allerta precoce eruzioni

"Con un nuovo studio dei dati sismici e dilatometrici della crisi eruttiva che si è verificata a Stromboli nell'estate del 2019 si sono evidenziate variazioni anomale che possono contribuire alla realizzazione di un sistema di allerta precoce". Lo afferma un gruppo di ricercatori dell'Ignv italiano e dell'Ign spagnolo in base a uno studio sull'analisi dei dati sismici e dei segnali registrati da un dilatometro da pozzo installato sull'isola delle Eolie. Dai risultati della ricerca pubblicata su "Scientific Reports", si sono evidenziate delle variazioni del sistema vulcanico circa un mese prima dell'evento del 3 luglio 2019. Nell'analisi dei dati del dilatometro, applicando un opportuno algoritmo per il riconoscimento di transienti nelle serie temporali, i ricercatori hanno evidenziato una variazione del segnale 10 minuti prima del parossismo del 3 luglio e 7,5 minuti prima del parossismo del 28 agosto 2019. "Il condotto del vulcano Stromboli è occupato nella parte più superficiale da magma povero in gas e ricco in cristalli, nella parte più profonda, invece, da magma ricco in gas ma povero in cristalli. Durante le normali esplosioni stromboliane viene espulso il magma superficiale, di colore nero, mentre il magma più profondo riempie il condotto in risalita", spiega Giovanni Macedonio, fisico dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV e coautore della ricerca. "Il magma ricco in gas e povero in cristalli viene emesso durante i parossismi. La sua rapida ascesa provoca inflazione e oscillazione del condotto superiore", continua la vulcanologa dell'Osservatorio Etneo dell'INGV Sonia Calvari, coautrice dello studio. "I nuovi parametri calcolati dai dati sismici registrati dalle nostre reti di monitoraggio potranno, in futuro, aiutare ad evidenziare fasi di attività sismica anomala che possono precedere di settimane l'attività parossistica. Inoltre, l'algoritmo applicato per l'analisi dei dati dilatometrici può contribuire a realizzare un sistema di allerta precoce in grado di dare un preavviso nel breve termine prima di un'esplosione parossistica" conclude Flora Giudicepietro, vulcanologa dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV e primo autore della ricerca.