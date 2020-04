scienzainvideo Il costo del cambiamento climatico LEZIONE

Il cambiamento climatico è una sfida cruciale per le nostre società, per le economie e per gli ecosistemi ed è anche un costo, che può portare alcune opportunità, grazie anche alle innovazioni tecnologiche.

Italia ed Europa (soprattutto quella mediterranea) costituiscono un “hotspot”, ossia un’area dove i mutamenti del clima avvengono con più velocità. Trovare una risposta al problema richiede il ripensamento delle traiettorie di sviluppo economico e, più in generale, del rapporto con il pianeta.

Francesco Lamperti, ricercatore all'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dimostra come tutti siamo chiamati ad agire sia sulle cause sia a prepararci a far fronte alle conseguenze del cambiamento climatico, rendendo resilienti società ed economie. La lezione introduce ai costi del cambiamento climatico per le nostre economie ma, nella seconda parte, discute anche delle opportunità (soprattutto di carattere tecnologico) che la lotta ai rischi climatici nasconde e che potrebbero guidarci verso una crescita inclusiva e sostenibile, facendo riservare un ruolo di primo piano per l’Europa.