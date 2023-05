Marte e Venere si inseguono tra le stelle nel cielo di giugno

l cielo di giugno vedrà un curioso inseguimento tra le stelle: Marte, che si sposta dalla costellazione del Cancro a quella del Leone, sarà tallonato a breve distanza da Venere, che anticipa sempre più l’ora del suo tramonto rispetto al Sole. Ma questo mese accoglierà anche il giorno più lungo dell’anno, come ricorda L’Unione Astrofili Italiani: il solstizio d’estate cade il 21 giugno, esattamente alle 16,58 ora italiana. Quel giorno avremo ben 15 ore e 15 minuti di luce: il Sole sorgerà alle ore 5,36 e tramonterà alle 20,51, dando ufficialmente il via all’estate boreale e all’inverno australe. Gli eventi più interessanti del mese riguardano diverse congiunzioni osservabili nelle prime ore della notte, con protagonisti la Luna, Marte, Venere e l’ammasso stellare M 44, anche noto come ‘Ammasso del Presepe’. Il 2 giugno, ad esempio, Marte passerà proprio davanti all’ammasso e sembrerà quindi trovarsi al centro di questo gruppo di stelle. Il Presepe sarà di nuovo protagonista la notte del 13 giugno, ma stavolta sarà Venere ad effettuare l’incontro ravvicinato. Infine, da non perdere, la sera del 22 giugno, il corteo di astri che sarà visibile nel cielo occidentale: la falce di Luna crescente si troverà nella costellazione del Leone, seguita da Marte e Venere e anche dall’ammasso stellare M 44, che però sarà visibile solo con l’aiuto di un binocolo o un piccolo telescopio. Dominano il cielo notturno le costellazioni estive. In tarda serata sarà possibile ammirare, sull'orizzonte a Sud-Est, quella dello Scorpione, dove troviamo la brillante Antares, una stella supergigante rossa, mentre a Ovest potremo osservare in successione il lento tramontare delle grandi costellazioni del Leone e della Vergine. Alte nel cielo troviamo le due stelle più brillanti della stagione: la più occidentale è Arturo, nella costellazione del Bootes, e l’altra è Vega, in quella della Lira, che insieme a Deneb del Cigno e Altair dell'Aquila forma il cosiddetto ‘triangolo estivo’.