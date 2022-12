Lanciati i primi 54 satelliti Starlink di nuova generazione, che vanno ad arricchire la costellazione della SpaceX per l'Internet globale. Il lancio è avvenuto dalla piattaforma 40 della base di Cape Canaveral (Florida). E' il 60/o lancio del 2022 per l'azienda di Elon Musk, con un altro previsto entro la fine dell'anno. I satelliti Starlink di nuova generazione sono i primi operativi su una nuova orbita, a 530 chilometri dalla Terra. SpaceX ha ricevuto finora il via libera dalla Commissione Federale statunitense per le Comunicazioni al lancio di 7.500 dei nuovi Starlink, sui 29.988 previsti. primi 54 satelliti Starlink di nuova generazione