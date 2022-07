Gli ipnotici vortici di Giove visti dalla sonda Juno

Nuove spettacolari immagini degli ipnotici vortici di Giove, sono i nuovi scatti realizzati dalla sonda Juno della Nasa durante l’ultimo sorvolo del gigante gassoso, avvenuto il 5 luglio 2022. Sono dettagli a colori delle enormi tempeste presenti al polo nord e che caratterizzano l’atmosfera gioviana.



Lanciata nel 2011, Juno ha raggiunto il gigante gassoso cinque anni dopo e ora, dopo un prolungamento della missione che si sarebbe dovuta concludere nel 2021, si trova in un'orbita altamente ellittica che la porta ogni 43 giorni a sfiorare l’atmosfera gioviana, sorvolando il pianeta a 5.000 chilometri di altezza.

Le nuove immagini sono state scattate il 5 luglio, mentre la sonda si trovava a 25.000 chilometri di distanza, e svela molti dettagli delle tempeste che raggiungono un’altezza di circa 50 chilometri. Sono vortici con un diametro di centinaia di chilometri e che sono caratterizzate da colorazioni differenti in base al senso di rotazione.

I vortici nell'atmosfera di Giove visti dalla sonda Juno (fonte: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSSImage processing by Brian Swift © CC BY)

La sonda ha a bordo anche due importanti strumenti scientifici italiani, lo spettrometro ad immagine infrarosso Jiram, realizzato da Leonardo e sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), e lo strumento di radioscienza KaT, realizzato da Thales Alenia Space e coordinato dall’università Sapienza di Roma. Per catalogare le tantissime immagini di vortici e tempeste prodotte finora,, la Nasa sviluppato il progetto Jovian Vortex Hunter in cui tutti, in forma volontaria, possono dare un contributo per catalogarle. Oltre 2.400 volontari hanno già classificato oltre 375.000 immagini.