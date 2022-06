Slitta di un mese lancio cargo Dragon di SpaceX sulla Iss

Sarà lanciata non prima dell'11 luglio la navetta cargo Dragon Crs-25 che a causa di un problema tecnico non è potuta partire lo scorso 10 giugno per portare rifornimenti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo hanno deciso la Nasa e SpaceX, dopo che l'indagine in corso ha evidenziato una probabile perdita di propellente liquido usato dalla navetta per le manovre in orbita.

Il problema era sorto durante il rifornimento di carburante prima del lancio: i dati avevano mostrato un aumento dei vapori di monometilidrazina, usata dai propulsori Draco insieme al tetrossido di azoto per eseguire le manovre orbitali, l'avvicinamento alla Iss e per guidare la capsula nelle fasi di rientro nell'atmosfera.

La navetta Dragon, la 25esima ad essere lanciata da SpaceX per rifornire la Iss, porterà a bordo un carico di due tonnellate composto da cibo, materiali e lo strumento scientifico Emit (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation), sviluppato dalla Nasa per monitorare le regioni del nostro pianeta che producono polvere, un fattore poco studiato del cambiamento climatico.