Torna l'imponente asteroide 2008 AG33, nessun rischio

Dopo 7 anni l'imponente asteroide 2008 AG33 torna a fare visita alla Terra: con un diametro stimato dalla Nasa tra i 350 e i 780 metri, farà il suo passaggio ravvicinato giovedì 28 aprile, sfrecciando a 37.400 chilometri orari a una distanza di tutta sicurezza pari a 3,2 milioni di chilometri, circa otto volte la distanza media che ci separa dalla Luna.

Questo 'sasso' cosmico è stato scoperto il 12 gennaio 2008 dagli esperti dell'osservatorio Mt. Lemmon SkyCenter in Arizona: l'ultima volta che ha incrociato l'orbita terrestre è stata nel marzo del 2015, come ricorda il Center for Near Earth Object Studies (Cneos) della Nasa. L'asteroide ritorna con una periodicità di circa 7 anni e il prossimo passaggio ravvicinato è previsto per il 25 maggio 2029.

Nonostante le sue imponenti dimensioni, l'asteroide di giovedì potrebbe non essere il più grande a 'salutare' la Terra nelle prossime settimane. A batterlo sarà probabilmente l'asteroide 2006 JF42: con un diametro stimato tra i 380 e gli 860 metri, farà il suo passaggio ravvicinato il prossimo 9 maggio.