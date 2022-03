Catturato un sorriso nel cielo, raro arcobaleno al contrario VIDEO

'Un sorriso nel cielo', così la Nasa ha intitolato l'immagine del giorno di oggi: è una foto scattata dal Porto turistico di Marina di Ragusa il 24 febbraio 2022, che coglie il raro arcobaleno al contrario, fenomeno noto come Arco Circumzenitale. A catturarlo è stata Marcella Giulia Pace, astrofotografa siciliana esperta di fenomeni ottici atmosferici, una delle preferite della Nasa per le foto astronomiche del giorno (Astronomy Picture of the Day, Apod).



Spesso l'Arco Circumzenitale è definito come 'l'arcobaleno che sorride', a causa della sua curvatura con i colori capovolti. Guardando in alto nel cielo verso lo zenit (cioè verso la nostra verticale) quando il sole è basso sull'orizzonte, si possono cogliere i vividi colori di questo insolito fenomeno, raro proprio perché non guardiamo frequentemente il cielo sopra le nostre teste.







"Osservo, documento e fotografo da tanti anni i fenomeni atmosferici", racconta Marcella. "Nessuno riesce a restare indifferente allo spettacolo di un arcobaleno, a qualsiasi età. Gli arcobaleni hanno da sempre rappresentato tantissimo nell'immaginario dell'uomo - spiega l'astrofila - comunicando colore, luce e speranza. Anche di recente, in piena pandemia, molti hanno esposto arcobaleni proprio a rappresentare la resilienza di un intero pianeta".



A testimoniare la fama di Marcella Giulia Pace, anche il lungo articolo sulla sua carriera fotografica pubblicato dall'agenzia di stampa nazionale ucraina (Ukrinform) il 24 dicembre 2021, esattamente due mesi prima del giorno dell'invasione russa. "A conclusione - dice Marcella - c'era un'immagine profetica (forse non colta dal giornalista), in cui le stelle tracciavano sulla volta celeste, in codice morse, il messaggio 'peace', pace.