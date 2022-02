Scoperto un buco nero che ruota fuori tempo

Un buco nero che ruota 'fuori tempo', vale a dire fortemente disallineato rispetto al piano di rotazione che condivide con la sua stella compagna: lo ha descritto sulla rivista Science il gruppo di ricerca coordinato dall'Università finlandese di Turku.

Si tratta del primo buco nero mai visto che ruota con un'inclinazione così grande, oltre 40 gradi, e la sua esistenza mette in discussione le teorie attuali di formazione di questi corpi celesti. Quando due oggetti ruotano in coppia l'uno intorno all'altro (tenuti insieme dall'attrazione gravitazionale), i loro assi di rotazione tendono ad essere allineati e perpendicolari al piano orbitale. In questo caso la coppia danzante è formata da una stella e da un buco nero in fase di accrescimento, che cioè si trova abbastanza vicino alla sua compagna da rubarle materia. I ricercatori, guidati da Juri Poutanen, hanno effettuato osservazioni ai raggi-x del sistema binario MAXI J1820+70, che gli hanno permesso di identificare l'orientamento del disco di accrescimento che circonda il buco nero.

Combinando questi dati con quelli ottenuti da precedenti osservazioni, è stato possibile confermare il forte disallineamento. Secondo gli autori dello studio, l'inclinazione può essersi prodotta solo al momento della nascita del buco nero e suggerisce quindi la presenza di un potente 'calcio' da parte della supernova che lo ha generato.