La spettacolare fusione di 3 galassie immortalata da Hubble VIDEO

Il celebre telescopio spaziale Hubble di Nasa e Agenzia spaziale europea (Esa) ha immortalato la tumultuosa fusione di tre galassie nella costellazione del Cancro, a 681 milioni di anni luce dalla Terra: avvinghiate tra ammassi di polveri e luminosi vortici di stelle, daranno origine a una galassia figlia che porterà le cicatrici di questa collisione cosmica.

L’immagine è stata ottenuta puntando la potente Advanced Camera for Surveys (Acs) di Hubble su alcune bizzarre galassie individuate grazie al progetto di scienza partecipata dai cittadini ‘Galaxy Zoo’, il più grande censimento di galassie mai esaminate prima (ben 900.000) realizzato da oltre 100.000 volontari. Grazie alla loro dedizione, in 175 giorni sono stati ottenuti risultati che avrebbero richiesto anni di lavoro a un astronomo.

Tra gli oggetti cosmici più interessanti identificati c’era pure IC 2431, che poi si è rivelato essere l’insieme di tre galassie in via di collisione. Nell’immagine catturata da Hubble si vede un violento rimescolamento di stelle in formazione e distorsioni dovute alle interazioni gravitazionali in atto nel 'trio'. Al centro c’è anche una densa nuvola di polvere, mentre la luce di una galassia sullo sfondo fa capolino alle estremità.