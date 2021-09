Il 18 dicembre il lancio del telescopio Webb, successore Hubble

E' previsto per il 18 dicembre il lancio del telescopio spaziale James Webb, destinato a raccogliere l'eredita' del piu' celebre dei telescopi spaziali, Hubble. Lo annuncia in un comunicato Arianespace, la societa' che gestisce i lanci della base europea di Kourou (Guyana francese).



Nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e agenzia spaziale canadese Csa, Webb sara' il piu' grande e potente telescopio spaziale mai lanciato.

A portare in orbita il successore di Hubble sara' un lanciatore europeo Ariane 5, nel volo VA256, il terzo del 2021.