Un altro rinvio per il lancio di Vega, ancora per maltempo

Nuovo rinvio per Vega. Come è accaduto il 18 giugno, il lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) è ancora una volta costretto dal maltempo ad attendere per il lancio con il quale, per la prima volta, si prepara a rilasciare in orbita 53 satelliti. Lo rende noto l'azienda Arianespace, che gestisce i lanci per l'Esa. Come lo scorso 18 giugno, anche rinvio è dovuto a forti venti in quota. "La nuova data di lancio sarà annuncia prima possibile, sulla base dell'evoluzione delle condizioni meteo", scrive Arianespace.