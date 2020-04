NEW YORK - La Nasa sceglie Blue Origin, SpaceX e Dynetics per la costruzione di un velivolo spaziale in grado di portare astronauti sulla Luna. Blue Origin di Jeff Bezos, SpaceX di Elon Musk e Dynetics si sono aggiudicate i contratti con i quali la Nasa si dota di tre opzioni per concretizzare il mandato della Casa Bianca di far tornare gli Stati Uniti sulla Luna per la prima volta dal 1972.