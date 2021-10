Ecco 'Moona Lisa', la Luna disegna la Gioconda

Arte e scienza si uniscono per celebrare la Notte della Luna: nella International Observe the Moon Night la Nasa ha scelto la foto dell'italiana Marcella Giulia Pace intitolata 'Moona Lisa', nella quale l'immagine della Gioconda emerge dal mix di immagini colorate della Luna.



"E' un lavoro di Optical Art che unisce scienza, arte, osservazione, percezione, illusione e ingegno: tutti termini che vestono perfettamente l'atteggiamento di Leonardo da Vinci nei confronti della realtà", osserva l'astrofila siciliana autrice della foto, ormai una veterana delle foto astronomiche del giorno (Astronomy Picture of the Day, Apod) della Nasa.



"Leonardo da Vinci capì che i motivi che spiegano il colore del cielo, erano gli stessi che determinano i differenti colori della Luna al suo sorgere o al suo nascere", osserva Pace, e osservando da vicino la Moona Lisa "si perde il disegno del volto e appaiono tante lune con i loro colori naturali, disposti come fossero i pixel di una normale foto".



L'immagine finale, prosegue l'autrice della foto, "è il remissaggio di un lavoro realizzato da Gianni Sarcone nel 1997, che riproduceva il capolavoro leonardesco con 142 perline di colore perfettamente spaziate, poste alle intersezioni di una rete triangolare bidimensionale immaginaria. Qui, al posto delle palline, è la tavolozza di Lune colorate riprese dall'immagine 'Colors of the Moon'", la foto di Marcella Giulia Pace che era stata l'Apod della Nasa dell'11 novembre 2020.



Per riprodurre le parti più scure del dipinto è stata inserita la luce cinerea della Luna, cioè la manifestazione luminosa sulla superficie scura della Luna della lucentezza solare riflessa dagli oceani terrestri, descritta più di 500 anni fa proprio da Leonardo da Vinci.