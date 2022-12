Bernini, ‘impegno del Governo ad aiutare la ricerca’

‘C’è da parte del Governo tutto l’impegno ad aiutare la ricerca” e di “darle tutti i mezzi possibili”: lo ha detto il ministro per l’Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, in apertura del convegno organizzato in Senato a dieci anni dalla morte del Nobel Rita Levi Montalcini, dall’Istituto europeo per le ricerche sul cervello (Ebri) e dall’Accademia dei XL, per iniziativa della senatrice Elena Cattaneo. Rivolgendosi al Nobel Parisi e citando le sue recenti dichiarazioni sui finanziamnenti per la ricerca, Bernini ha detto: “mi impegno ad aiutare la ricerca e certamente il governo lo farà”.

La possibilità di accedere ai bandi per i finanziamenti pubblici per la ricerca anche per l’Istituto Europeo per le ricerche sul cervello (Ebri), voluto dal Nobel Rita Levi Montalcini: è quanto ha chiesto il presidente della Fondazione Ebri, Antonino Cattaneo, nel convegno al Senato sui dieci anni dalla morte di Levi Montalcini, organizzato da Ebri e Accademia dei XL su iniziative della senatrice Elena Cattaneo.