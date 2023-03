Le giovani api a scuola di danza per segnalare le fonti di cibo VIDEO

Le giovani api vanno a scuola per affinare la danza con cui segnalano le fonti di cibo alle compagne: a documentare questo primo esempio di apprendimento sociale negli insetti è uno studio pubblicato su Science da ricercatori dell'Università della California a San Diego e dell'Accademia cinese delle scienze.

La cosiddetta ‘danza dell’addome’ è una sofisticata forma di comunicazione che le api utilizzano per rappresentare alle compagne la distanza, la direzione e la qualità delle fonti di cibo, tutte informazioni cruciali per la sopravvivenza della colonia. Finora era convinzione comune che questa danza fosse un comportamento innato che le api manifestano da una certa età in poi, ma grazie a questo nuovo studio si è capito che non è proprio così.

I ricercatori hanno ricreato un alveare composto esclusivamente da giovani api che avevano raggiunto l'età giusta per la loro prima danza ma che non avevano mai avuto modo di osservarla da api più anziane ed esperte. I filmati dimostrano che queste danzatrici alle prime armi “si muovono in maniera molto più disordinata e codificano in modo scorretto la distanza", spiegano gli autori dello studio. Se messe a contatto con api più esperte nella danza, riescono in qualche modo ad affinare la tecnica, ma non riescono comunque a codificare correttamente la distanza del cibo: una lacuna che si portano dietro per il resto della loro vita.

L'apprendimento della danza per le api è dunque paragonabile all'apprendimento del linguaggio per gli umani. La codifica della distanza della fonte di cibo è come una sorta di dialetto che, secondo i ricercatori, è influenzato dall'ambiente che circonda l'alveare e per questo viene tramandato dalle api che formano la colonia.