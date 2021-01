I dinosauri potevano solcare gli oceani,la prova nei fossili

I dinosauri potevano solcare gli oceani percorrendo centinaia di chilometri da un continente all'altro: lo dimostra il ritrovamento in Marocco di un piccolo esemplare di adrosauride, un dinosauro erbivoro originario del Nord America che finora non era mai stato trovato in Africa. Per i paleontologi che lo hanno scoperto "e' stato come trovare un canguro in Scozia", tanto che hanno deciso di chiamare il nuovo esemplare Ajnabia odysseus (cioe' 'Ulisse straniero'), in onore del suo lungo viaggio ricostruito sulla rivista Cretaceous Research.



Lo studio, condotto da un team internazionale di paleontologi coordinati dai britannici dell'Universita' di Bath, si basa sull'analisi dei fossili recuperati in una miniera a poche ore da Casablanca: risalgono a 66 milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo, quando l'Africa era un continente completamente circondato dalle acque e isolato.



I reperti appartengono a un esemplare crestato lungo tre metri e alto come un pony, dunque piu' piccolo dei suoi simili che potevano arrivare a 15 metri di lunghezza. In genere questi dinosauri avevano una grande coda e zampe potenti: considerando che i loro resti sono stati trovati per lo piu' in depositi marini e fluviali, e' probabile che potessero coprire anche grandi distanze a nuoto.