La scienza dialoga con i giovani DIRETTA ALLE 15,00

I festival delle scienze e i fumetti avvicinano davvero i giovani alla ricerca e alla scienza? Qual è il linguaggio più adatto? Perché tanti famosi disegnatori fumettisti come Zerocalcare, Silver o Ortolani o Claudia Flandoli, hanno deciso di aiutare a divulgare la scienza con i fumetti?E' questo il tema della diretta organizzata dagli autori Comics&Science, la serie web promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

Nel corso della puntata verranno inoltre presentate in anteprima le novità del Festival della Scienza di Genova 2020 e della mostra sul nuovo fumetto Comics&Science dedicato a Leonardo Pisano e intitolato “Fibonacci”, che con il suo Liber Abbaci ha portato in Occidente i numeri indo-arabi, cambiandoci la vita.

Previsti gli interventi di Fulvia Mangili, direttrice operativa dell'Associazione Festival della Scienza, del matematico Roberto Natalini, direttore dell'Istituto per le applicazioni di calcolo del Cnr (Iac-Cnr) e ideatore della collana Comics&Science di Cnr Edizioni insieme all'editor di fumetti e traduttore Andrea Plazzi. L'illustratrice e fumettista Claudia Flandoli si collegherà da Cambridge, mentre per l'anteprima della mostra collegata al fumetto "Come ci sono arrivati i numeri? Storia di Leonardo Pisano, detto il Fibonacci", il divulgatore scientifico dell’Unità Comunicazione e Relazioni con il pubblico del CNR Luca Balletti insieme a Pino Rosolini, professore ordinario di logica all'Università di Genova.

Programma di divulgazione scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di e con Max Mizzau Perczel e Silvia Mattoni. Regia e coordinamento scientifico di Roberto Natalini. In redazione Edward Bartolucci, social, analisi web e post produzione Silvia Perrella, carosello fotografico e video Riccardo Parisi.