Meduse e virus, i libri vincitori del premio Piccolo Galileo

Sono 'Il Giardino delle Meduse', di Paola Vitale e Rossana Bossù (categoria Junior) edizione CameloZampa, e 'Virus Game', di Antonella Viola e Federico Taddia (categoria Young) edizione Mondadori, i libri vincitori del premio Piccolo Galileo per la divulgazione scientifica. La premiazione è avvenuta a Padova nell'ambito della Settimana della scienza Ideato e curato da Pleiadi e promosso dal Comune di Padova, il premio dedicato alla letteratura scientifica per bambine e bambini è una prima nel panorama italiano ed ha l'obiettivo di premiare un mondo, quello della divulgazione per ragazzi, che negli ultimi anni ha aumentato la sua presenza negli scaffali e nel web. Il premio, che si divide in due categorie, Junior per lettori tra i 5/10 anni e Young per lettori tra gli 11/16 anni, si colloca nella cornice del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, il premio per i Senior ormai giunto alla XVI edizione. I libri vincitori sono arrivati alla finale assieme ad altri due libri finalisti per ciascuna categoria, selezionati tra i 54 candidati al Premio da una giuria scientifica composta da 4 giurati. Il percorso per giungere a decretare il vincitore della categoria Junior e quello della categoria Young ha visto la partecipazione di una giuria di 10 bambini/e e 10 ragazzi/e che hanno ricevuto i libri finalisti come lettura estiva per poi decretare la propria classifica finale. Il loro voto assieme a quello della giuria scientifica e al voto dei bambini/e e ragazzi/e presenti in sala alla cerimonia finale, ha permesso di decretare il vincitore assoluto.



'Il giardino delle meduse' è un'immersione nel mondo delle meduse, per scoprire tutto di queste strane creature e capire perché studiarle è importante per il nostro futuro. 'Virus Game' è un libro giocoso per capire come funziona e si auto-protegge il nostro organismo.



"Fa molto piacere che autori e case editrici abbiano creduto nel Premio Piccolo Galileo dedicato ai lettori più giovani. Un segnale positivo sia per il mondo dell'editoria sia per la cultura perché avvicinare i giovani alla scienza è un elemento fondamentale", ha affermato Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova. Il Piccolo Galileo "vuole premiare questo mondo, fatto non solo di autori, ma anche di illustratori: la divulgazione per ragazzi è un'unione di testo e immagini", ha concluso Alessio Scaboro, presidente Scientifico di Pleiadi e del Premio Piccolo Galileo.