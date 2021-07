Covid: Sebastiani (Cnr),in Italia la crescita è esponenziale

In Italia la curva dell'epidemia di Covid-19 è in crescita esponenziale rispetto alla percentuale di casi positivi rilevati tra tutti i tipi di tamponi i cui incrementi raddoppiano ogni 5-6 giorni. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).



"Negli ultimi 21 giorni si osserva una crescita esponenziale con tempo di raddoppio degli incrementi tra 6 e 7 giorni della percentuale dei positivi ai test molecolari sui dati cumulati delle 14 regioni-province autonome che forniscono separatamente i positivi ai molecolari e agli antigenici", ha detto l'esperto all'ANSA.

Sempre negli ultimi 21 giorni, prosegue Sebastiani, "si osserva una crescita esponenziale con tempo di raddoppio degli incrementi tra 5 e 6 giorni della percentuale dei positivi a entrambi i tipi di test. Per una stima più attendibile del valore numerico dei tempi di raddoppio dobbiamo aspettare almeno altri 6 giorni"