Covid: Battiston, 5 regioni nel pieno della seconda ondata

Regioni a velocità diverse, con cinque ancora nel pieno della seconda ondata epidemica, dieci in fase discendente e sei che hanno sostanzialmente superato la seconda ondata, mentre a livello nazionale "è di 0.99 ed è in crescita" l'indice Rt che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo che ha l'infezione. E' questo il quadro che emerge dai calcoli del fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento.



"Rt è molto utile per segnalare un andamento" ma, secondo Battiston, "non può essere sufficiente da solo per avere un quadro epidemiologico completo ai fini della gestione dell' epidemia. L'individuazione delle zone rosse, gialle e arancioni parte dal valore dell'indice Rt, ma deve considerare anche il grado di sviluppo dell'epidemia sul territorio - osserva Battiston - in quanto va anche inclusa nella valutazione la quantità dei casi positivi nella regione: sono i due valori insieme che determinano quanto rapidamente può ripartire l'epidemia e permettono di valutare il rischio di saturare il sistema sanitario territoriale".



Fra le regioni, Veneto, Sardegna, Puglia, Marche e Trentino non hanno ancora raggiunto il massimo o non stanno ancora scendendo in modo significativo mentre la Basilicata registra una riduzione di solo il 6% . In queste regioni, ancora nel pieno della seconda ondata epidemica, il numero degli infetti in atto è aumentato, rispetto a fine settembre, dalle 8,6 volte della Sardegna alle 25 volte del Veneto. Quest'ultima regione risultava gialla, come la Sardegna ed il Trentino, secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza del 6 novembre; Puglia, Marche e Basilicata erano invece arancio.



Sono nella fase discendente della seconda ondata, sia pure con diverse velocità, dieci regioni, dalla Campania e l'Emilia Romagna, alla Calabria, che rispetto al 27 novembre hanno registrato un calo che va dal 9% della provincia autonoma di Bolzano al 37% dell'Abruzzo, con un aumento del numero di infetti in atto rispetto al 29 settembre che va da 10,5 volte del Lazio alle 19,4 volte della provincia autonoma di Bolzano.



Hanno infine sostanzialmente superato la seconda ondata Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, con una riduzione dei casi dal picco che va dal 62% del Piemonte al 68% di Liguria, Lombardia e Umbria; rispetto al 29 settembre ci sono comunque 2,8 volte più casi in Toscana fino a 7,4 volte più casi in Umbria

Analisi della sutazione n regioni al 3 gennaio 2021. Rt calcolato a cura di Roberto Battiston (fonte: Roberto Battiston)