Un'alleanza e un manifesto per la lotta all'Alzheimer in Italia

Un'alleanza per la lotta all’Alzheimer in Italia: si tiene a Napoli il 16 e 17 dicembre il convegno “Uniti contro l’Alzheimer”, alla presenza dei Ministri Bernini, Schillaci e Tajani, del Sindaco di Napoli e del Presidente della Regione Campania, vedrà la partecipazione di interlocutori politici, scientifici, tecnici e delle associazioni di volontariato per siglare un manifesto di impegno comune per portare soluzioni concrete nell’ambito della legislatura in corso e per mettere a fuoco gli obiettivi e le azioni necessarie per rispondere alle sfide storiche poste dalla patologia alla società e al sistema sanitario. L'iniziativa è organizzata dall'Intergruppo Parlamentare per le Neuroscienze e l’Alzheimer.

In Italia si stimano circa 1.200.000 casi di demenza, di cui circa 700.000 di Alzheimer. A causa del processo di invecchiamento della popolazione, da qui ai prossimi decenni, le stime prevedono un incremento notevole della malattia.

L’Alzheimer è la terza causa di morte tra gli over 65 in Europa occidentale ed una delle principali cause di disabilità nella popolazione over 60 a livello mondiale.

E' necessario "riflettere - affermano gli organizzatori - su come rendere il Servizio Sanitario e Sociale pronto ad accogliere le future innovazioni e garantire equità e tempestività di accesso ai servizi e alle prossime opportunità di trattamento per i cittadini italiani. Le priorità sono chiare: dall’urgenza di un aggiornamento dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali in tutte le regioni del Paese, in particolare alla luce della nuova fisionomia del SSN disegnata dal PNRR, alla necessità di potenziare la dotazione diagnostica, le infrastrutture dei centri e l’incremento del personale sul territorio per garantire diagnosi e trattamenti precoci. Così come il rifinanziamento del Fondo Alzheimer, in scadenza quest’anno, e l’aggiornamento del Piano Nazionale Demenze e del Piano Nazionale Prevenzione, dando poi piena attuazione del quadro legislativo già esistente in ambito di caregiver familiari, riconoscendo questo ruolo con specifiche tutele e strumenti di welfare", conclude la nota.

