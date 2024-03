Domenica ecologica a Roma, 24 marzo stop auto nella Fascia Verde

Domenica 24 marzo a Roma è in programma l'ultima domenica ecologica con il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella nuova Ztl "Fascia Verde" dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.

"L'obiettivo - si legge sul sito del Comune di Roma - è quello di prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche, rilevato che nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici".

Tra le deroghe del provvedimento rientrano: i veicoli elettrici o ibridi e quelli monofuel a metano o Gpl; i veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-Gpl o benzina-metano) anche trasformati ma solo se marcianti a Gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive; i veicoli a benzina classe Euro 6; i ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive; i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive.

Le altre domeniche ecologiche della stagione 2023-2024, cinque in tutto, si sono svolte il 19 novembre, 3 dicembre e 14 gennaio e 25 febbraio.



