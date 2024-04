Musk lascia Pechino, con rassicurazioni sui veicoli Tesla

Il multimiliardario Elon Musk, Ceo di Tesla, ha lasciato Pechino sul suo jet privato al termine di una visita-lampo, dopo aver ottenuto - secondo una fonte giornalistica Afp - rassicurazioni che i veicoli elettrici che Tesla produce in Cina sono conformi agli standard di sicurezza richiesti dai regolamenti locali: un ostacolo che finora aveva posto l'azienda di Musk in posizione svantaggiata rispetto ai concorrenti cinesi nel più grande mercato delle auto elettriche al mondo.

Musk, che nella sua seconda visita al Paese del Dragone in meno di un anno ha incontrato anche il premier cinese, Li Qiang, ha lasciato l'aeroporto della capitale alle 13 locali (le 7 ora italiana) diretto ad Anchorage, in Alaska. Secondo quanto scrive Bloomberg, Tesla appare ora anche in posizione più favorevole per ottenere l'approvazione statale cinese sul suo sistema di guida assistita, avendo fatto accordi con i sistemi di navigazione e mappatura satellitare della cinese Baidu, concorrente di Gps.

Nonostante l'intensificarsi della concorrenza da parte di aziende nazionali come BYD, le Tesla rimangono tra i veicoli elettrici più venduti in Cina, ma l'azienda sta cercando di aumentare le vendite con funzionalità come "Full Self Driving" (FSD), che devono essere conformi alle rigorose leggi sulla privacy.

L'Associazione cinese dei produttori di automobili ha affermato di aver testato i veicoli dal novembre 2023 con un ente nazionale di regolamentazione della sicurezza informatica sul modo in cui queste auto ipertecnologiche raccolgono ed elaborano i dati, comprese le informazioni personali e le registrazioni dei volti all'esterno dell'auto. "Tra questi, 76 modelli di sei società (BYD, Li Auto, Lotus, Hozon Auto, Tesla e NIO) soddisfano i quattro requisiti di conformità della sicurezza dei dati automobilistici", ha affermato CAAM in una nota.

Nella lista c'erano anche la Model 3 e la Model Y di Tesla, prodotte nella gigantesca fabbrica di Shanghai. Le funzionalità avanzate di guida assistita dell'azienda non rendono le sue auto completamente autonome e Tesla afferma che le sue funzionalità di pilota automatico e FSD sono pensate per essere utilizzate sotto la supervisione del conducente. Il sistema FSD è venduto per 8.000 dollari negli Stati Uniti o con un abbonamento mensile di 99 dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA