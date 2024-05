Si stacca una lastra d'acciaio, muore un operaio 22enne

Un operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro a Scafati, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in pieno centro, in via Melchiade. Secondo quanto si è appreso, l'operaio è stato ucciso da una lastra d'acciaio che sarebbe caduta dalla carrucola che stava sollevando. Inutili purtroppo i soccorsi arrivati sul posto: il 22enne è morto sul colpo. L'operaio era al lavoro su un'impalcatura di un palazzo in ristrutturazione. Sull'incidente indagano i Carabinieri.



