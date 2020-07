Incentivi, mini rate e zero anticipo, tutte le promozioni per l'acquisto di una nuova auto

Il mercato dell'auto prova a riprendersi dopo i mesi neri del lockdown, e moltissimi marchi stanno mettendo in campo promozioni, incentivi e ogni altro strumento per invogliare all'acquisto di un nuovo mezzo. La speranza delle Case, è stato detto più volte e in tutte le sedi, è che anche lo Stato faccia la sua parte così come avvenuto in molti altri Paesi.

Intanto, però, fioccano le offerte. Abbiamo raccolto le più recenti e quelle ancora valide. Man mano, aggiorneremo lo speciale con le nuove iniziative.