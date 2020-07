Peugeot, ecobonus fino a 11mila euro senza rottamazione

Far ripartire il settore dell'auto in attesa dell'entrata in vigore degli incentivi statali, in discussione proprio in questi giorni. È questo l'obiettivo di Peugeot che compie un passo in avanti nell'ottica di svecchiare il parco circolante italiano, abbondantemente maggiorenne, con l'introduzione di nuovi modelli efficienti e rispettosi dell'ambiente. Con gli Ecobonus Peugeot, mettersi al volante di una nuova vettura della casa del Leone consente ora di avere vantaggi che arrivano fino a 9.000 euro sulle versioni termiche e 11.000 su quelle elettrificate; un aiuto disponibile per tutti, senza obbligo di rottamazione e senza limiti di CO2, come invece previsto per gli ecoincentivi statali annunciati.



In aggiunta alle soluzioni di mobilità rese disponibili tramite il noleggio Free2Move Lease, il Club PSA ed i Peugeot Exclusive Days, con Ecobonus Peugeot la casa del Leone rilancia ancor più.



Con l'introduzione delle nuove generazioni di modelli e l'arrivo delle nuove motorizzazioni elettrificate, il marchio francese ha voluto fin da subito rendere la propria gamma accessibile ai clienti. Ha prima spinto sul noleggio a lungo termine per privati Free2Move Lease, agevolando anche la transizione energetica nel mondo dell'auto con il passaggio dal concetto di proprietà a quello di utilizzo, con costi mensili certi e trasparenti.



In seguito ha ideato Club PSA, un progetto nato dalla volontà di offrire ai propri clienti professionali convenzionati delle condizioni vantaggiose (e simili a quelle riservate ai propri collaboratori) per il noleggio a lungo termine, aiutandoli nel pieno dell'emergenza ad avere la mobilità per far ripartire il proprio business, anche per un periodo limitato di tempo e con pochi vincoli.



Infine, in tempi ancor più recenti ha ideato i Peugeot Exclusive Days, eventi con prenotazione digitale per appuntamento in concessionaria dove ai clienti privati, viene illustrata e fatta provare la nuova gamma Lev (100% electric e plug-in hybrid) ed offerti, in esclusiva, i vantaggi di Club PSA con l'aggiunta del pack Enel-X, comprendente, a scelta, la Wall Box o la card per ricaricare il proprio Lev sulle colonnine pubbliche.



Gli incentivi sono cumulabili con quelli attualmente in vigore, con quelli effettivi dal primo agosto, e con quelli regionali e locali.