Peugeot 208, sempre più seducente ed amica dell'ambiente

Arriverà in Italia nel prossimo novembre rafforzando la sua leadership (è stata nel 2022 la vettura più venduta in Europa) con importati novità estetiche, funzionali e di equipaggiamento e con il debutto delle inedite versioni Hybrid 100 e Hybrid 136 oltre che di un vero 'salto' in avanti delle prestazioni della variante 100% elettrica che propone ora un'autonomia di 400 km.

Parliamo evidentemente di Peugeot 208 che è stata svelata durante un evento digital che è stato dedicato al modello portabandiera dell'innovazione e dell'attenzione alle nuove necessità degli automobilisti, cioè la nuova E-208 che porta al debutto un inedito propulsore 100% elettrico da 115 kW (156 Cv).

Proposte anche due 208 con motori benzina 3 cilindri 1.2.

Sono il PureTech 75 da 75 Cv con cambio manuale a 5 marce e il PureTech 100 da 100 Cv con cambio a 6 rapporti. Le due nuove 208 con tecnologia Hybrid 48V utilizzano i motori PureTech di ultima generazione 100 o 136 Cv e, grazie a una batteria che si ricarica durante diverse fasi della guida, propongono una riduzione dei consumi fino al 15% e la possibilità di muoversi in città per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica.

Per E-208 le novità riguardano la motorizzazione da 115 kW (156 Cv) che è alimentata da una batteria da 51 kWh che garantisce ora un'autonomia di 400 km (ciclo combinato WLTP in fase di omologazione). Previsti due tipi di caricabatterie di bordo: un monofase da 7,4 kW e un trifase da 11 kW. I tempi di ricarica stimati dal 20% all'80% sono inferiori a 30 minuti da una colonnina di ricarica pubblica (100 kW), 4 ore e 40 minuti da una Wallbox (7,4 kW) e 11 ore e 10 minuti da una presa domestica che eroghi 3,2 kW. Tutte le versioni di nuova 208 presentano un frontale inedito che fa entrare questo modello nella nuova era del design Peugeot, rappresentata anche dal nuovo emblema della marca (il tradizionale leone) al centro della calandra.



Gli interventi sul design, che riflettono la crescente elettrificazione della gamma, conferiscono a E-208 e a tutte le altre varianti una personalità ancor più accentuata. La calandra presenta un disegno con elementi intervallati in tinta carrozzeria e che si estende abbracciando il volume complessivo del paraurti. Anteriormente, come già avvenuto per i modelli 508, 508 SW e 2008, spicca quale elemento caratteristico di questa firma la disposizione dei tre lunghi elementi Led verticali ad artiglio, che sono integrati negli inserti nero lucido del paraurti.

Spostati verso l' estremità laterale della vettura, contribuiscono a conferire ad E-208 una postura più solida e visivamente più larga. Per nuova E-208 Peugeot ha reinventato anche la distintiva firma luminosa posteriore, costituita da tre artigli rossi sovrapposti. Il nuovo modello rimane fedele a questi tre elementi, che adesso sono però orizzontali.

Composti da tre eleganti tratti di Led che prolungano la fascia nera intorno al portellone del bagagliaio, conferiscono alla vettura un aspetto posteriore più forte e contribuiscono ad allargarla visivamente. Nelle versioni GT, anche le luci della retromarcia e gli indicatori di direzione sono a Led. Nuova E-208 propone anche diversi tipi di cerchi in lega, tutti inediti, da 16 o 17 pollici. E cambiano anche i badge di modello anteriori, laterali e posteriori (hanno un font ancora più moderno e sono valorizzati da un nuovo colore Grigio Basalto) mentre al posteriore, il monogramma Peugeot si estende su tutta la larghezza della fascia del portellone del bagagliaio.

Tutti gli allestimenti di 208 beneficiano della raffinatezza e dell'eleganza dei nuovi tessuti dei sedili, in particolare del nuovo rivestimento in Alcantara nero con impunture a vista verde Adamite, disponibile in opzione sulla versione GT.

Novità anche nell' i-Cockpit che è sempre più tecnologico. Il design del quadro strumenti digitale è stato rinnovato (è digitale nelle versioni Allure e Gt in quest'ultima con visualizzazione 3D) mentre tutti gli allestimenti ricevono il grande touchscreen centrale da 10 pollici.

Di spicco anche l'ampliamento dei contenuti del pacchetto di aiuti alla guida Adas. Oltre alle nuove telecamere ad alta definizione per il parcheggio assistito, nuova 208 offre l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, l'Active Safety Brake (che rileva i pedoni e i ciclisti, di giorno e di notte), l'Extended Traffic Sign Recognition, il Lane Keeping Assist, il Driver Attention Alert e la sorveglianza dell'angolo cieco.