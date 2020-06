Suzuki, piani finanziari si fanno semplici e flessibili

Semplicità e flessibilità sono le parole d'ordine dei nuovi piani Suzuki Finance. In collaborazione con Agos, la casa giapponese ha infatti deciso di proporre nuove iniziative che rendono più semplice richiedere un finanziamento e aumentano la flessibilità e la convenienza dei piani esistenti. Con l'attivazione della piattaforma Agos Self, chi sceglierà di prenotare un modello Suzuki attraverso Suzuki Smart Buy, potrà richiedere online anche un finanziamento. Per tutto il mese di giugno, chi opterà per le formule Warranty e NoProblem avrà l'opportunità di pagare la prima rata a 180 giorni. I piani, associati all'acquisto di una vettura ibrida, attivati entro la fine dell'anno includeranno l'opzione Cambio Rata Plus, che rende gli strumenti più che mai flessibili e adattabili alle esigenze di ciascuno. Fino al prossimo 30 giugno, ai Clienti che sottoscriveranno il finanziamento protetto Agos regala una polizza assicurativa sui rischi legati al contagio da Covid-19 Europe Assistance S.p.A. Nel corso delle ultime settimane, Suzuki ha approntato il programma Suzuki Smart Buy, che estende le funzionalità del sito internet e permette di prenotare online una nuova Suzuki, comodamente da casa e in totale sicurezza. Da oggi, chi sceglie di sfruttare questa innovativa modalità di acquisto, può anche richiedere l'attivazione di un finanziamento grazie all'implementazione della piattaforma web Agos Self. Una volta completata la registrazione sul sito www.suzuki.it , tutta la procedura si completa in modo intuitivo: dopo l'accesso al web store, il cliente seleziona il modello desiderato, individua la concessionaria a Lui più comoda e completa la prenotazione versando un acconto di 500 euro con PayPal. A questo punto, se è interessato ad acquistare la vettura con un finanziamento, può utilizzare la piattaforma Agos Self per il caricamento della pratica attraverso una procedura guidata.