Citroen C5 Aircross Hybrid, ad agosto ecobonus rottamazione

Fino a 9 mila euro di Ecobonus ancora per tutto il mese di agosto. In base al nuovo Decreto-Legge Rilancio, è infatti possibile ottenere sul SUV ibrido di casa Citroen l'ecoincentivo statale per l'acquisto di vetture elettriche e ibride. La nuova misura incentiva l'acquisto, anche in locazione finanziaria e sono cumulabili con gli altri già previsti dall'ecobonus 2019. Grazie alla tecnologia Hybrid plug-in con ricarica esterna, Citroën C5 Aircross Hybrid rientra all'interno della fascia 21-60 g/km di CO2, che offre la possibilità di beneficiare di incentivi statali pari a 2500 euro oppure 4500 euro in caso di rottamazione di un veicolo con 10 anni di anzianità e che rispetti al più lo standard Euro 4. Per quanto riguarda l'acquisto, il prezzo in promozione di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid è pari a 32.900 euro, grazie all'ecobonuis rottamazione di Citroën di 9000 euro sul prezzo di listino, comprensivo di Ecobonus statale auto 2020. Per rispondere alle differenti esigenze di mobilità, Citroën propone anche il finanziamento 'Simply with you', disponibile per tutte le motorizzazioni di SUV Citroën C5 Aircross, termiche e plug-In Hybrid. Alla scadenza, il Cliente potrà scegliere in totale libertà se tenere, sostituire o restituire la propria Citroën. Inoltre il servizio garantisce massima flessibilità di durata e chilometraggio a disposizione, per una maggiore serenità per i Clienti. Per i Clienti privati, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid PLUG-IN è disponibile anche con un'offerta di noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi e 30000 Km, con un primo canone pari a 4.928 euro IVA inclusa e 35 canoni mensili da 329 euro IVA inclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24h/24, auto sostitutiva in caso di guasto e l'assicurazione 'PSAWeCare' che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del contratto di noleggio a lungo termine. Per i clienti business, invece, C5 Aircross Hybrid PLUG-IN è disponibile con un'offerta di noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi e 45.000 Km, con un primo canone pari a 4.575 euro IVA esclusa e 35 canoni mensili da 279 euro IVA esclusa.